Без проекта нет объекта: архитектор Александр Кубасов рассказал о важности работы проектировщика

В случае успеха объекта – будь то отдельное здание, жилой или общественный комплекс – обычно принято отдавать почести архитекторам и строителям. Однако без работы инженера-проектировщика любое здание так и осталось бы только концепцией. Несмотря на это, профессиональный праздник у них появился сравнительно недавно – в 2005 году. Интересно, что изначально инициатором проведения Дня проектировщика стала коммерческая организация, собрав 12 лет назад, 16 ноября, в Москве профессионалов из нескольких городов России. С тех пор праздник стал ежегодным, а у виновников торжества появился дополнительный повод для встреч и обмена опытом.

О значении профессии и важности командной работы в процессе создания объекта рассказал главный архитектор проектов «Мастерской 4+» Александр Кубасов.

– Александр, как считаете, почему у проектировщиков так долго не было своего праздника?

– Думаю, дело в том, что «проектировщик» – очень широкое понятие, которое на самом деле подразумевает целый комплекс более узких специальностей. Ведь проектировать можно не только здания, но и коммуникации, например, тепло- и газоснабжение, систему вентиляции. Вероятно, просто раньше никто не додумывался объединить их и назначить какую-то конкретную дату. Если вернуться к сути профессии, то важно отметить, что инженер-проектировщик всегда работает в тесной связке с архитектором. Мои коллеги разрабатывают концепцию, и на определенном этапе подключается проектировщик, который рассчитывает конструктивную часть, нагрузки на фундамент и прочие технические моменты. Все эти нюансы способны довольно сильно повлиять на внешний облик здания. Без грамотно составленного проекта не будет объекта. С него начинается любое здание, это своеобразный «фундамент», на котором строится весь дальнейший процесс реализации задуманных планов.

– Какие навыки необходимы квалифицированному специалисту помимо знания профессиональных стандартов?

– Безусловно, необходимо владеть профильными компьютерными программами (AutoCAD, ArchiCAD, Revit). Они позволяют проектировать все здание в 3D, одновременно разрабатывать внешний облик, фасад и внутреннее наполнение, раскладку коммуникаций, инженерных сетей. Кроме того, на мой взгляд, очень важно быть «в тренде» – постоянно развиваться, следить за тенденциями в своей сфере. Сейчас с этим нет проблем – в Интернете много профильных ресурсов по проектированию, архитектуре и дизайну. Что касается человеческих качеств, то проектировщики – люди с рациональным складом ума, в отличие от тех же архитекторов, которые в большинстве своем натуры творческие. В сфере проектирования трудно работать без гибкости, умения идти на компромиссы – с заказчиками, коллегами, а иногда и самим собой. У каждого есть свое видение объекта, поэтому очень важно слышать друг друга. В нашей мастерской (думаю, как и в любой другой) постоянно проходят планерки, совещания, на которых можно утрясти все спорные моменты.

– Важно ли участие в профессиональных конкурсах?

– Я считаю, что это просто необходимо для развития специалиста. На различных конкурсах, выставках можно не только услышать конструктивное мнение о своей работе, но и изучить опыт коллег. Нельзя ведь постоянно «вариться в своем котле». Наша мастерская, например, недавно принимала участие в фестивале «Зодчество», который проходил в Москве. Это одно из крупнейших подобных мероприятий в России. Мы презентовали проект Waterfront, который в 2015 году представили в рамках концепции «Сердце города». Это осмысление прибрежной центральной части Калининграда. Приятно, что на фестивале Waterfront был отмечен дипломом. Помимо этого, в экспозиции также был альбом с лучшими работами нашей мастерской за десять лет.

– Какие из этих объектов для себя особенно выделяете?

– Я бы отметил ЖК «Времена года» на улице Артиллерийской. Он стал пилотным проектом в этой части города и значительно повлиял на ее дальнейшее развитие. У заказчика были определенные риски – местность тогда представляла собой самый настоящий пустырь. Комплекс из четырех домов на тот момент был инновационным в области комфортной среды. В рамках ЖК удалось реализовать проект «Двор без машин», появился пешеходный бульвар, а также скульптуры, которые стали впоследствии объектами городской среды. Например, скульптура артиллериста превратилась в центр притяжения для калининградцев – с ним фотографируются, причем не только жители района. Также удачным считаю проект жилого дома с торговым центром на Артиллерийской. Этот объект получил Гран-при на отчетной выставке Союза архитекторов.

– Востребована ли сейчас профессия инженера-проектировщика?

– Да, особенно в нашем регионе. Калининград на данный момент привлекателен для всех специалистов строительной сферы. Но действительно квалифицированных специалистов найти не так просто, поэтому спрос на них высок. Очень хотелось бы, чтобы у нас развивалась своя архитектурная школа, а у местных архитекторов и проектировщиков был особенный почерк. Это поможет городу наконец-то обрести свое лицо, которое сейчас довольно «эклектично».

– Что пожелаете своим коллегам?

– В первую очередь интересных, неординарных объектов, в которых можно было бы воплотить свои самые смелые замыслы.