Улица Профессора Баранова станет пешеходной

Комитет архитектуры и строительства администрации Калининграда при участии независимых архитекторов инициировал работу по подготовке архитектурно-градостроительной концепции "Развитие пешеходной зоны ул. Баранова в г. Калининграде". Задачей концепции было создание непрерывной пешеходно-велосипедной связи между административно-деловым центром города, площадью Победы и важной рекреационной достопримечательностью центра города – набережной Верхнего озера.

Больше места для пешеходов

Часть улицы Баранова сопряжена с территорией объекта культурного наследия федерального значения – это "Крепость Врангеля". И с объектами культурного наследия регионального значения – зданием «Дома техники» (архитектор Х. Хопп) и выставочным залом «Кунстхалле» (архитектор Ф. Ларс).

Сейчас часть улицы Баранова перегружена припаркованным автотранспортом и объектами торговли. Сложившаяся ситуация привела к тому, что при ширине улицы в границах красных линий от 18,5 до 25 м под пешеходное движение отведено всего 1,5–4 м. А в некоторых местах пешеходы вынуждены идти по проезжей части.

У Башни Врангеля появится рекреационная зона

Учитывая все условия, в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" ООО "КБ Стрелка" разработали концепцию благоустройства территории в границах улицы Баранова и Озерного проезда. Проект вошел во вторую стадию реализации – с 2018 до 2022 года.