Улица Профессора Баранова станет пешеходной

Комитет архитектуры и строительства администрации Калининграда при участии независимых архитекторов инициировал работу по подготовке архитектурно-градостроительной концепции "Развитие пешеходной зоны ул. Баранова в г. Калининграде". Задачей концепции было создание непрерывной пешеходно-велосипедной связи между административно-деловым центром города, площадью Победы и важной рекреационной достопримечательностью центра города – набережной Верхнего озера.
Больше места для пешеходов
Часть улицы Баранова сопряжена с территорией объекта культурного наследия федерального значения – это "Крепость Врангеля". И с объектами культурного наследия регионального значения – зданием «Дома техники» (архитектор Х. Хопп) и выставочным залом «Кунстхалле» (архитектор Ф. Ларс).
Сейчас часть улицы Баранова перегружена припаркованным автотранспортом и объектами торговли. Сложившаяся ситуация привела к тому, что при ширине улицы в границах красных линий от 18,5 до 25 м под пешеходное движение отведено всего 1,5–4 м. А в некоторых местах пешеходы вынуждены идти по проезжей части.
У Башни Врангеля появится рекреационная зона
Учитывая все условия, в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" ООО "КБ Стрелка" разработали концепцию благоустройства территории в границах улицы Баранова и Озерного проезда. Проект вошел во вторую стадию реализации – с 2018 до 2022 года.
Главная идея проекта – реорганизация транспортной схемы с ограничением автомобильного движения и расширением пешеходной зоны.
Также предлагается:
– снос незаконно установленных торговых объектов;
– реорганизация парковки вдоль здания Центрального рынка;
– организация пешеходной площади, установка малых архитектурных форм и дополнительного освещения;
– организация рекреационных зон с возможностью установки летних террас;
– расширение тротуаров за счет оптимизации ширины проезжей части;
– замена покрытия с использованием исторической брусчатки;
– установка дополнительных опор освещения;
– организация рекреационной зоны у «Башни Врангеля»;
– разработка индивидуальных скамеек и их установка в пешеходной зоне;
– дополнительное озеленение вдоль здания Центрального рынка.
Как прокомментировал глава Калининграда Александр Ярошук: "Сейчас по улице Баранова нельзя ни пройти, ни проехать. В ближайшие годы необходимо привести
в порядок это место. В рамках реконструкции мы предусмотрим, чтобы она была удобной как для клиентов и торговцев рынка, так и для туристов. Планируется сделать широкие тротуары, велосипедную дорожку, прогулочные зоны и зоны отдыха, парковочные места и места для разгрузки".